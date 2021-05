Covid, ecatombe India (Di domenica 2 maggio 2021) L’India ha registrato un nuovo record, stavolta nel numero di morti giornalieri causati dal coronavirus: più di 3.680 in 24 ore. Ieri era stata superata la ‘barriera’ dei 400mila casi in una giornata, mai un Paese con numeri così alti.Con 3.689 nuovi decessi per coronavirus, l’India rimane il quarto Paese con il maggior numero di morti in termini assoluti, 215mila, dietro a Stati Uniti, Brasile e Messico.I contagi sono invece scesi leggermente, 392.488 nelle ultime 24 ore (adesso sono oltre 19,5 milioni i positivi dall’inizio della pandemia).Intanto l’India ha cominciato ieri, sabato, la campagna di vaccinazione per l’intera popolazione, che ha più di 18 anni, ma mancano i vaccini: lo hanno denunciato molti Stati. Per frenare l’esplosione di contagi, la capitale New Delhi ha prolungato il confinamento per un’altra settimana. Ma la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 maggio 2021) L’ha registrato un nuovo record, stavolta nel numero di morti giornalieri causati dal coronavirus: più di 3.680 in 24 ore. Ieri era stata superata la ‘barriera’ dei 400mila casi in una giornata, mai un Paese con numeri così alti.Con 3.689 nuovi decessi per coronavirus, l’rimane il quarto Paese con il maggior numero di morti in termini assoluti, 215mila, dietro a Stati Uniti, Brasile e Messico.I contagi sono invece scesi leggermente, 392.488 nelle ultime 24 ore (adesso sono oltre 19,5 milioni i positivi dall’inizio della pandemia).Intanto l’ha cominciato ieri, sabato, la campagna di vaccinazione per l’intera popolazione, che ha più di 18 anni, ma mancano i vaccini: lo hanno denunciato molti Stati. Per frenare l’esplosione di contagi, la capitale New Delhi ha prolungato il confinamento per un’altra settimana. Ma la ...

PinnaMarchetti : @NicolaPorro Un’ecatombe peggio del Covid stesso. Anticorpi monoclonali 2.0 di #gsk e #rappuoli la soluzione rapida… - TgcomI : Questa la notizia di @Tgcom di oggi: “In Lombardia pronte le vaccinazioni anche per le fasce più deboli” E ovviame… - EustachyMotyka2 : RT @rep_firenze: In India per adottare una bambina, coppia di Firenze bloccata dal Covid. Lei positiva e isolata: 'Morivano davanti a me, è… - rep_firenze : In India per adottare una bambina, coppia di Firenze bloccata dal Covid. Lei positiva e isolata: 'Morivano davanti… - chiadegli : In India per adottare una bambina, coppia di Firenze bloccata dal Covid. Lei positiva e isolata: 'Morivano davanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ecatombe Covid, ecatombe India 'Il nemico è il virus' Covid - 19 da combattere 'come in tempo di guerra perché è un'emergenza'. 'Una delle cose che vanno considerate - ha aggiunto - è chiuderla temporaneamente, ma intendo ...

1 Maggio - Il lavoro dovrebbe tornare ad essere una visione di insieme Un'ecatombe socio economica che sicuramente può essere compresa ma che altrettanto deve essere ... legata al Covid 19, ha solo acuito fungendo da acceleratore in termini economicamente negativi. È un ...

Covid, ecatombe India L'HuffPost Pazienti con ‘green pass’ e aree rosse. La proposta degli ospedali ‘a semaforo’ A lanciare l'idea è la Federazione dei medici internisti ospedalieri (Fadoi) che ha stilato un vademecum con le 10 raccomandazioni necessarie per la ripresa in sicurezza ...

Covid, ecatombe India L’India ha registrato un nuovo record, stavolta nel numero di morti giornalieri causati dal coronavirus: più di 3.680 in 24 ore. Ieri era stata superata la ‘barriera’ dei 400mila casi in una giornata, ...

'Il nemico è il virus'- 19 da combattere 'come in tempo di guerra perché è un'emergenza'. 'Una delle cose che vanno considerate - ha aggiunto - è chiuderla temporaneamente, ma intendo ...Un'socio economica che sicuramente può essere compresa ma che altrettanto deve essere ... legata al19, ha solo acuito fungendo da acceleratore in termini economicamente negativi. È un ...A lanciare l'idea è la Federazione dei medici internisti ospedalieri (Fadoi) che ha stilato un vademecum con le 10 raccomandazioni necessarie per la ripresa in sicurezza ...L’India ha registrato un nuovo record, stavolta nel numero di morti giornalieri causati dal coronavirus: più di 3.680 in 24 ore. Ieri era stata superata la ‘barriera’ dei 400mila casi in una giornata, ...