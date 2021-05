Corsa Champions League: la Lazio batte il Genoa e continua sperare (Di domenica 2 maggio 2021) Seconda vittoria consecutiva della Lazio che batte il Genoa per 4-3 grazie alla doppietta di Correa ed ai gol di Luis Alberto e Immobile. Soffre nel finale la squadra di Simone Inzaghi che in totale controllo sul 4-1 (con autorete di Marusic) subisce due gol in due minuti: Scamacca all’80 e Shomurodov all’81’. Nonosotante il pressing finale, però, il Genoa non riesce a pareggiare la partita. Con la vittoria allo stadio Olimpico la Lazio si porta a 64 punti in classifica e spera ancora nella qualificazione alla prossima Champions League. L'articolo proviene da napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di domenica 2 maggio 2021) Seconda vittoria consecutiva dellacheilper 4-3 grazie alla doppietta di Correa ed ai gol di Luis Alberto e Immobile. Soffre nel finale la squadra di Simone Inzaghi che in totale controllo sul 4-1 (con autorete di Marusic) subisce due gol in due minuti: Scamacca all’80 e Shomurodov all’81’. Nonosotante il pressing finale, però, ilnon riesce a pareggiare la partita. Con la vittoria allo stadio Olimpico lasi porta a 64 punti in classifica e spera ancora nella qualificazione alla prossima. L'articolo proviene da napolipiu.com.

Ultime Notizie dalla rete : Corsa Champions Sassuolo - Atalanta LIVE alle 15 Commenta per primo Obiettivi: conservare il secondo posto, non perdere punti nella corsa Champions League e non consegnare lo scudetto all'Inter con quattro giornate di anticipo. L' Atalanta di Gian Piero Gasperini scende in campo carica di motivazioni, alle 15 al Mapei Stadium di ...

Diretta/ Lazio Genoa (risultato 4 - 1) streaming DAZN: poker di Correa! Questo significa che la Lazio è ancora pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, considerando pure che ha una partita da recuperare: per tenere vivo l'inseguimento, ...

Corsa Champions, si alza l’asticella: (almeno) 76 punti per l’Europa La Gazzetta dello Sport Lazio-Genoa 4-3: i biancocelesti dominano, poi si bloccano ma proseguono la corsa Champions La squadra di Inzaghi si innalza fino al 4-1 grazie ai gol di Immobile, Luis Alberto e alla doppietta di Correa, ma poi subiscono due gol in due minuti ...

Napoli Cagliari; le formazioni ufficiali Siamo pronti a vivere insieme Napoli Cagliari, partita fondamentale per la corsa Champions degli azzurri: Gattuso lancia Lozano tra gli 11 titolari mentre Semplici tiene fuori Joao Pedro. Le formazion ...

