Caso Fedez, la politica 'riscopre' la Rai lottizzata ma non ha fatto nulla per cambiarla. Conte fa mea culpa e dice: "Riformiamola insieme" (Di domenica 2 maggio 2021) "Vedere i partiti che si accapigliano sulla vicenda Fedez è il trionfo dell'ipocrisia, perché il 'sistema' Rai è esattamente quello della partitocrazia". Così il sindacato interno Usigrai ha commentato le polemiche politiche aperte dalle parole del cantante contro la Lega al Concertone del Primo maggio e la pubblicazione della telefonata nella quale i vertici di viale Mazzini chiedono di "adeguarsi al sistema". La politica, oggi indignata, da anni non affronta la questione della riforma del servizio pubblico. L'ultimo a metterci mano fu Matteo Renzi nel dicembre 2015: prometteva di "tenere i partiti fuori dalla Rai", la sua legge non ha fatto altro che cristallizzare lo spoil system all'interno della tv pubblica. Una proposta vera di riforma giace in Parlamento sempre da ormai sei anni. È stata inserita nel contratto ... Leggi su ilfattoquotidiano

