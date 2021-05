Burnout torna in pista? Sony lancia un sondaggio che fa sperare a un grande ritorno (Di domenica 2 maggio 2021) Un recente sondaggio pubblicato da Sony ha catturato l'attenzione dei fan, in quanto viene citato un titolo ormai sparito dai palcoscenici videoludici da parecchio tempo: Burnout. Il sondaggio in questione, incentrato sui gusti degli utenti PS4 e PS5, propone ben due domande con riferimenti alla serie Burnout, nonostante non si tratti di un'IP strettamente PlayStation. La prima domanda chiede se si è sentito parlare di determinate IP e la seconda se si possiede o meno un titolo della serie in questione. La presenza di Burnout insieme a tutte le altre IP proposte non dovrebbe destare clamore, se non che tutti gli altri titoli presentati appartengono a serie ben più note e che, recentemente, hanno visto la pubblicazione di nuovi capitoli. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 2 maggio 2021) Un recentepubblicato daha catturato l'attenzione dei fan, in quanto viene citato un titolo ormai sparito dai palcoscenici videoludici da parecchio tempo:. Ilin questione, incentrato sui gusti degli utenti PS4 e PS5, propone ben due domande con riferimenti alla serie, nonostante non si tratti di un'IP strettamente PlayStation. La prima domanda chiede se si è sentito parlare di determinate IP e la seconda se si possiede o meno un titolo della serie in questione. La presenza diinsieme a tutte le altre IP proposte non dovrebbe destare clamore, se non che tutti gli altri titoli presentati appartengono a serie ben più note e che, recentemente, hanno visto la pubblicazione di nuovi capitoli. Leggi altro...

