Udinese, Gotti: 'Juve? Non penseremo solo a difendere' (Di sabato 1 maggio 2021) UDINE - L'allenatore dell' Udinese , Luca Gotti , ha presentato ai microfoni di Udinese TV, la gara di domani alle 18 contro la Juventus : " La Juventus è una squadra forte con tanti giocatori molto ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 maggio 2021) UDINE - L'allenatore dell', Luca, ha presentato ai microfoni diTV, la gara di domani alle 18 contro lantus : " Lantus è una squadra forte con tanti giocatori molto ...

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI UDINESE - Gotti: 'Non arriverà una Juve distratta, obiettivo Champions importante e prestigioso' - sportface2016 : Le parole di #Gotti alla vigilia di #UdineseJuve - sportli26181512 : Udinese, Gotti: 'Juve? Non penseremo solo a difendere': L'allenatore: 'Dispiace per gli infortuni di Braaf e Nestor… - pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI UDINESE - Gotti: 'Non arriverà una Juve distratta, obiettivo Champions importante e prestigioso' - TUTTOJUVE_COM : QUI UDINESE - Gotti: 'Non arriverà una Juve distratta, obiettivo Champions importante e prestigioso' -