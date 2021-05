Thiago Alcantara | «La Masia del Barcellona non è solo una scuola di calcio…»

(Di sabato 1 maggio 2021) Il centrocampista del Liverpoolha parlato del settore giovanile del, centrocampista del Liverpool cresciuto nel, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN del settore giovanile dei blaugrana e del suo trasferimento ai Reds.– «Laera più di unadi calcio. Fin dalla tenera età ci insegnano a rispettare i nostri avversari, i compagni di squadra, allenatori e ogni persona che ha un ruolo nelle nostre vite». DAL BAYERN AL LIVERPOOL – «Vuoi nuove sfide e imparare un nuovo campionato in un nuovo club. Per continuare a competere ai massimi livelli e vincere il maggior numero di titoli possibile. Questo è stato il motivo per cui mi sono trasferito al Liverpool. ...

Il centrocampista del Liverpoolha parlato del settore giovanile del Barcellona, centrocampista del Liverpool cresciuto nel Barcellona, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN del settore ...Interessante intervista rilasciata a DAZN da parte di, attuale centrocampista del Liverpool con un passato tra Bayern Monaco e Barcellona. Ed è proprio sui blaugrana che lo spagnolo classe 1991 si sofferma. In modo particolare sullo ...Il centrocampista del Liverpool Thiago Alcantara ha parlato del settore giovanile del Barcellona Thiago Alcantara, centrocampista del Liverpool cresciuto nel Barcellona, ha rilasciato un’intervista ai ...La partita Manchester United - Liverpool del 2 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di ...