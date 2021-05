Sampdoria, i convocati di Ranieri per la Roma (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 25 i giocatori della Sampdoria convocati dal tecnico Claudio Ranieri per il match di domani, ore 20:45, contro la Roma. Ecco l’elenco completo: Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez. FOTO: Sito Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 25 i giocatori delladal tecnico Claudioper il match di domani, ore 20:45, contro la. Ecco l’elenco completo: Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez. FOTO: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

