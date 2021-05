Qualifiche, Verstappen amaro: "E' andata come è andata" (Di sabato 1 maggio 2021) Terzo e deluso, Max Verstappen comincerà dalla seconda fila il GP del Portogallo. Una qualifica, o meglio dire un Q3, non ottimale per l'olandese della Red Bull, amareggiato per tempo del primo ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 1 maggio 2021) Terzo e deluso, Maxcomincerà dalla seconda fila il GP del Portogallo. Una qualifica, o meglio dire un Q3, non ottimale per l'olandese della Red Bull, amareggiato per tempo del primo ...

