Primo Maggio, ULS: "Più lavoro e diritti in Sanità, pericolosa la deriva verso i privati". E' un Primo Maggio insolito all'indegna del Covid. ULS: "Più lavoro e diritti in Sanità, pericolosa la deriva verso i privati". Per la seconda volta la Festa dei Lavoratori si svolgerà durante l'emergenza sanitaria e anche quest'anno gli operatori sanitari svolgeranno il proprio lavoro, come sempre rispondendo ai bisogni di cura e assistenza delle persone, uniti solo dalla precarietà, dalla mancanza di tutele, dall' incessante attacco ai diritti o dalla pericolosa privatizzazione che sempre più si fa largo nel Servizio Sanitario Nazionale -affermano in una nota dal Direttivo Nazionale ULS- Unione

