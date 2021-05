Pio e Amedeo, Partito Gay: “Show omofobo in tv” (Di sabato 1 maggio 2021) “Lo Show di Pio e Amedeo è stato omofobo”. Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale, critica aspramente lo Show che Pio e Amedeo hanno proposto ieri in tv. “Nel duetto di Pio ed Amedeo nella trasmissione Felicissima Sera su Canale 5 abbiamo visto un pessimo esempio di comicità che vuole sdonagare le parole Negro, utilizzata per definire gli schiavi, i pregiudizi sugli Ebrei, che servivano ad alimentate l’odio durante il Nazismo”, dice Marrazzo. “E non poteva mancare la parola “Ricchione” che fa parte di quel grande insieme di sostantivi dispregiativi nei confronti degli omosessuali, utilizzata soprattutto nel Meridione questa è la definizione non altre. Pessimo esempio di comicità che banalizza la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 maggio 2021) “Lodi Pio eè stato”. Fabrizio Marrazzo, portavoceGay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale, critica aspramente loche Pio ehanno proposto ieri in tv. “Nel duetto di Pio ednella trasmissione Felicissima Sera su Canale 5 abbiamo visto un pessimo esempio di comicità che vuole sdonagare le parole Negro, utilizzata per definire gli schiavi, i pregiudizi sugli Ebrei, che servivano ad alimentate l’odio durante il Nazismo”, dice Marrazzo. “E non poteva mancare la parola “Ricchione” che fa parte di quel grande insieme di sostantivi dispregiativi nei confronti degli omosessuali, utilizzata soprattutto nel Meridione questa è la definizione non altre. Pessimo esempio di comicità che banalizza la ...

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - StefanoGuerrera : se davvero pensate che il pezzo di Pio e Amedeo di ieri sia giusto, oltre a non capire - fidatevi - siete parte del problema. - matteosalvinimi : Figli a letto, piatti lavati, un mirto e... Pio e Amedeo ?? #FelicissimaSera - overdosediamore : @ChiaraConfushon amo perché nei suoi film lui parla proprio dell’italiano bigotto, pio ed amedeo sono proprio quel… - emmaishome : RT @oldsoulhw: 'Pio e Amedeo fanno ridere perché interpretano l'italiano medio' Loro sono l'italiano medio. Checco Zalone, almeno a me, f… -