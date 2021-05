Pio e Amedeo hanno torto: non conta l’intenzione, conta far ridere (Di sabato 1 maggio 2021) Ieri sera abbiamo scoperto che . Due maschi bianchi etero e tossici (e pure foggiani, scegliete voi se è aggravante o attenuante etnica) hanno tentato di emulare George Carlin con le celebri 7 parole indicibili in tv sostenendo che non conta la parola ma conta, appunto, l’intenzione. E quindi che si può dire negro, frocio e ebreo in un varietà popolare tra i balletti in tutina con Achille Lauro e lo smalto messo a Claudio Baglioni. Solo che non siamo negli Stati Uniti del 1972 (non che le cose laggiù vadano meglio oggi): su Canale 5 si può dire negro, e se giri su Rai Uno trovi comparse travestite da indiano che sorridono a Carlo Conti. L'unico difetto del monologo di Felicissima sera sulle parole tabù è che non faceva ridere. (Non come lo si intende oggi: non ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021) Ieri sera abbiamo scoperto che . Due maschi bianchi etero e tossici (e pure foggiani, scegliete voi se è aggravante o attenuante etnica)tentato di emulare George Carlin con le celebri 7 parole indicibili in tv sostenendo che nonla parola ma, appunto,. E quindi che si può dire negro, frocio e ebreo in un varietà popolare tra i balletti in tutina con Achille Lauro e lo smalto messo a Claudio Baglioni. Solo che non siamo negli Stati Uniti del 1972 (non che le cose laggiù vadano meglio oggi): su Canale 5 si può dire negro, e se giri su Rai Uno trovi comparse travestite da indiano che sorridono a Carlo Conti. L'unico difetto del monologo di Felicissima sera sulle parole tabù è che non faceva. (Non come lo si intende oggi: non ...

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - StefanoGuerrera : se davvero pensate che il pezzo di Pio e Amedeo di ieri sia giusto, oltre a non capire - fidatevi - siete parte del problema. - matteosalvinimi : Figli a letto, piatti lavati, un mirto e... Pio e Amedeo ?? #FelicissimaSera - charliegscell : RT @oldsoulhw: 'Pio e Amedeo fanno ridere perché interpretano l'italiano medio' Loro sono l'italiano medio. Checco Zalone, almeno a me, f… - MerderShip : RT @killerxqueenx: La gente ha letteralmente riso per settimane per un semplice “So’ Lillo” e quei due fenomeni di Pio e Amedeo si lamentan… -