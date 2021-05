Napoli, miracolo San Gennaro non si ripete (Di sabato 1 maggio 2021) Il miracolo di San Gennaro non si ripete, il sangue resta solido. E’ la seconda volta che accade: già il 16 dicembre 2020 il sangue non si era sciolto. L’annuncio al termine della celebrazione eucaristica celebrata in Duomo alla presenza di 200 persone: come già nel 2020, infatti, anche quest’anno causa pandemia non si è tenuta la processione “degli infrascati”, saltata già nel 2019 per il maltempo. La teca con il sangue di San Gennaro è stata tirata fuori dalla cassaforte per la prima volta dal suo insediamento nell’Arcidiocesi di Napoli dall’arcivescovo Mimmo Battaglia, che, nel corso dell’omelia, ha messo in guardia i fedeli, esortandoli a non lasciarsi andare alla brama di voler leggere nel miracolo “buoni auspici o presagi nefasti per il nostro futuro”: “Il sangue, sia che si ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 maggio 2021) Ildi Sannon si, il sangue resta solido. E’ la seconda volta che accade: già il 16 dicembre 2020 il sangue non si era sciolto. L’annuncio al termine della celebrazione eucaristica celebrata in Duomo alla presenza di 200 persone: come già nel 2020, infatti, anche quest’anno causa pandemia non si è tenuta la processione “degli infrascati”, saltata già nel 2019 per il maltempo. La teca con il sangue di Sanè stata tirata fuori dalla cassaforte per la prima volta dal suo insediamento nell’Arcidiocesi didall’arcivescovo Mimmo Battaglia, che, nel corso dell’omelia, ha messo in guardia i fedeli, esortandoli a non lasciarsi andare alla brama di voler leggere nel“buoni auspici o presagi nefasti per il nostro futuro”: “Il sangue, sia che si ...

