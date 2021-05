MotoGP Spagna | Miller | ' Con piccole modifiche ho ottenuto grandi risultati'

SkySportMotoGP : ?? EL DIABLO COLPISCE ANCORA (?? #QP) ?? Morbido e le Ducati primi inseguitori di @FabioQ20 Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ? Yamaha si conferma prima delle qualifiche (?? #FP4) ? Diverse cadute nel finale del turno Il LIVE delle QP ?… - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI vince il GP di Spagna davanti a #MM93 e #JL99 ? «Pochi istanti prima di partire, il mio meccanico m… - AngoloNews2018 : Motomondiale GP Spagna Jerez 2021, orario diretta Tv e streaming Moto3, Moto2 e MotoGP - filadelfo72 : Motomondiale GP Spagna Jerez 2021, orario diretta Tv e streaming Moto3, Moto2 e MotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Spagna

, Rossi: 'Morbidelli merita una M1 ufficiale, ma non si può'Dopo i controlli al centro medico e in ospedale è rientrato in pista per le qualifiche del GP di: in gara partirà dalla 14posizione. A fine giornata le sue parole: ' Sono vivo grazie agli air ..."Nel complesso oggi le cose sono andate abbastanza bene, sul passo siamo riusciti a migliorare feeling ". Domani lo spagnolo scatterà dall'ottavo posto, Lorenzo Savadori è 22° ...L’otto volte campione mondiale Marc Marquez è finalmente tornato in sella alla sua Honda, debuttando nel MotoGp 2021. A nove mesi di distanza dall’infortunio che gli ha procurato la frattura dell’omer ...