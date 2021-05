Motogp oggi: Quartararo in pole a Jerez. La griglia di partenza (Di sabato 1 maggio 2021) Jerez de la Frontera, 1 maggio 2021 - Fabio Quartararo su Yamaha centra la pole position al termine delle qualifiche per la Motogp a Jerez de la Frontera . Per il francesce è la 15esima pole in ... Leggi su quotidiano (Di sabato 1 maggio 2021)de la Frontera, 1 maggio 2021 - Fabiosu Yamaha centra laposition al termine delle qualifiche per lade la Frontera . Per il francesce è la 15esimain ...

GDeni_ : Pecco #Bagnaia si dimostra insieme a #Zarco di saper portare bene questa #Ducati. Oggi era difficile ma ci ha comun… - DBDeiman : Illegale Quartararo oggi, super pole position per lui! #MotoGP #SpanishGP - bornjuventino : Valentino Rossi anche oggi 17esimo su 23 in qualifica,ma questi over 40 non vogliono proprio capire che è ora di ritirarsi? #MotoGP - massy11gsxr : Valentino Rossi ormai dovrebbe cedere la moto a Franco Morbidelli, si facesse da parte l’ex dottore ??I risultati de… - cadiamofelici : ma oggi cadono tutti nella 7 #MotoGP #SpanishGP -