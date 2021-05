MotoGP, GP Spagna 2021: orario d’inizio e come vedere in tv FP3, FP4 e qualifiche (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi sabato 1° maggio si disputano le qualifiche del GP di Spagna, quarta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position e si definisce la griglia di partenza della gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo in terra iberica, le prove libere del venerdì hanno messo in luce i primi equilibri del fine settimana e assisteremo a una grande lotta per scattare il più avanti possibile. Guarda in streaming live il GP di Spagna su DAZN Tutto lascia pensare a una lotta serrata tra Yamaha e Ducati. Fabio Quartararo e Maverick Vinales sono pronti per sfidare Francesco Bagnaia, Johann Zarco e Jack Miller. Attenzione però all’inserimento della Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e delle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Ci si ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi sabato 1° maggio si disputano ledel GP di, quarta tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. I piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position e si definisce la griglia di partenza della gara di domani. Si preannuncia grande spettacolo in terra iberica, le prove libere del venerdì hanno messo in luce i primi equilibri del fine settimana e assisteremo a una grande lotta per scattare il più avanti possibile. Guarda in streaming live il GP disu DAZN Tutto lascia pensare a una lotta serrata tra Yamaha e Ducati. Fabio Quartararo e Maverick Vinales sono pronti per sfidare Francesco Bagnaia, Johann Zarco e Jack Miller. Attenzione però all’inserimento della Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e delle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Ci si ...

