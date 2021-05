Milan-Benevento, programma e telecronisti Dazn Serie A 2020/2021 (Di sabato 1 maggio 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Benevento, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Partita terribilmente importante per entrambe le squadre: i rossoneri non possono perdere ulteriore terreno nella corsa alla Champions che sembra complicata ora, i sanniti stanno vivendo l’incubo del rischio retrocessione e cercano punti. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 1 maggio. Milan-Benevento sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Ile isudi, match valido per la trentaquattresima giornata di. Partita terribilmente importante per entrambe le squadre: i rossoneri non possono perdere ulteriore terreno nella corsa alla Champions che sembra complicata ora, i sanniti stanno vivendo l’incubo del rischio retrocessione e cercano punti. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 1 maggio.sarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi. SportFace.

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - NonSoloJuve : Mandzukic non convocato per Milan-Benevento a causa di una bronchite. - junews24com : Milan, maledizione Mandzukic: il croato non convocato contro il Benevento - - mimmopesce1 : Stasera ore 20.00 Milan - Benevento. E quando si parla di Benevento non si può non pensare a lui...e...… - Paroladeltifoso : Milan-Benevento, ancora out l’attaccante rossonero -