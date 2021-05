Mattarella | Lavoro sarà motore per ripartenza con con donne e giovani Bruxelles | arrivato nostro Pnrr

(Di sabato 1 maggio 2021) Il presidente della Repubblica lancia anche un nuovo appello all'unità e invita a non cavalcare lo sconforto e a rendere effettiva la svolta europea cui l'Italia ha contribuito con il Recovery ...

Il presidente della Repubblica lancia anche un nuovo appello all'unità e invita a non cavalcare lo sconforto e a rendere effettiva la svolta europea cui l'Italia ha contribuito con il Recovery ......ile saraia portare fuori il paese da questa emergenza ha detto il Presidente della Repubblica SergioIn occasione della festa del Primo Maggio La Battaglia per ilè ...QUIRINALE Mattarella: lavoro per ripresa, inaccettabili attacchi a Ue News. Il lavoro porterà il Paese fuori dall'emergenza, lo ribadisce il presidente della Repubblica Mattarell ..."Sarà il lavoro a portare fuori il Paese da questa emergenza". Sergio Mattarella rinnova il suo "forte appello all'unità" e un messaggio di "fiducia nel ...