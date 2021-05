LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: Sainz davanti a Leclerc. “Bella sensazione”. Il monegasco: “Io non all’altezza” (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL Portogallo DI F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DI FRANCESCO PAONE VALTTERI BOTTAS: “BELLO TORNARE IN POLE” CHARLES Leclerc: “LE MEDIE UNA MIA SCELTA, IN Q3 NON SONO STATO all’altezza” CARLOS Sainz: “BELLO ESSERE davanti A Leclerc, MA INVIDIO LA SUA SCELTA DI GOMME PER LA GARA” MATTIA BINOTTO: “IL NOSTRO VALORE ATTUALE E’ LA TERZA FILA” 17.10 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete griglia di partenza, cronaca, dichiarazioni, video, analisi, programmi di domani, approfondimenti e tanto altro. Un saluto sportivo. 17.08 I piazzamenti dell’italiana AlphaTauri: 9° Gasly, 14° Tsunoda. 17.07 Soddisfacente decima piazza per Vettel, in crescita con la Aston Martin. ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DELDI F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE DI FRANCESCO PAONE VALTTERI BOTTAS: “BELLO TORNARE IN POLE” CHARLES: “LE MEDIE UNA MIA SCELTA, IN Q3 NON SONO STATO” CARLOS: “BELLO ESSERE, MA INVIDIO LA SUA SCELTA DI GOMME PER LA GARA” MATTIA BINOTTO: “IL NOSTRO VALORE ATTUALE E’ LA TERZA FILA” 17.10 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete griglia di partenza, cronaca, dichiarazioni, video, analisi, programmi di domani, approfondimenti e tanto altro. Un saluto sportivo. 17.08 I piazzamenti dell’italiana AlphaTauri: 9° Gasly, 14° Tsunoda. 17.07 Soddisfacente decima piazza per Vettel, in crescita con la Aston Martin. ...

SkySportF1 : Si va in pista a Portimao!! #FP3 alle 13 e qualifiche alle 16: LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #PortugueseGP ????… - SkySportF1 : ?? Ocon 4°, ok le Ferrari (?? #Q2) ? Primo #Q3 per Vettel con l’Aston Martin LIVE ? - SkySportF1 : ?? Ocon miglior tempo (-30’ ?? #FP3) ? Leclerc a 2 millesimi LIVE ? - zazoomblog : LIVE F1 GP Portogallo in DIRETTA: 5° Sainz Leclerc in quarta fila. La griglia di partenza - #Portogallo #DIRETTA:… - SmorfiaDigitale : LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: griglia di partenza, pole di Bottas. 5 Sainz,... -