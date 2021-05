Lazio, Hoedt: «Ricordo il Genoa con piacere, sarà una gara dura» (Di sabato 1 maggio 2021) Wesley Hoedt è il protagonista del match program, pubblicato alla vigilia del match tra Lazio e Genoa: ecco le sue parole Alla vigilia di Lazio-Genoa, Wesley Hoedt ha presentato la gara contro il Grifone per il match program. Ecco le parole del difensore biancoceleste. LA gara – «sarà una partita troppo importante, soprattutto dopo la grande vittoria contro il Milan. All’andata il Genoa si è rivelato un avversario ostico e faticoso, quindi sappiamo già che sarà una gara molto dura». GOL CONTRO IL Genoa – «Lo Ricordo con molto piacere, fu un gol molto importante anche per il nostro percorso in Coppa. La mia rete più ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Wesleyè il protagonista del match program, pubblicato alla vigilia del match tra: ecco le sue parole Alla vigilia di, Wesleyha presentato lacontro il Grifone per il match program. Ecco le parole del difensore biancoceleste. LA– «una partita troppo importante, soprattutto dopo la grande vittoria contro il Milan. All’andata ilsi è rivelato un avversario ostico e faticoso, quindi sappiamo già cheunamolto». GOL CONTRO IL– «Locon molto, fu un gol molto importante anche per il nostro percorso in Coppa. La mia rete più ...

