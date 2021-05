La moda scalda i motori | pronta a tornare in passerella a giugno

(Di sabato 1 maggio 2021) Ormai è una certezza: a Milano la fashion week disi farà dal vivo. La Camera Nazionale dellaItaliana - forte dell'ultimo decreto Draghi che riapre fiere ed altri eventi - annuncia la prossima edizione che si svolgerà dal 18 al 222021. Date condivise a livello internazionale, ovvio. Il governo apre uno spiraglio anche allaa sfilare con il pubblico in presenza. Tuttavia, non mancheranno gli eventi sulla piattaforma online. L'appuntamento con le tendenze maschili, saltato l'estate scorsa a causa della pandemia e recuperato a settembre, quest'anno ci sarà. Pitti Uomo infatti inaugurerà la manifestazione il 30e andrà avanti fino al 2 luglio a Firenze, in modo tradizionale. E così sarà anche per Pitti Bimbo. La prima rassegna in presenza organizzata ...

... perché sembra dipinta direttamente dai raggi del sole che in questo periodo cie ci ...Palette Professional Performance Oleo Intense ? Biondo chiaro Un classico che torna particolarmente di...Una good news che va oltre ogni tendenza lingerie Primavera Estate 2021 . La notizia del nuova linea di intimo Mango pensata a donne che hanno subito la mastectomiail cuore. Ha il sapore sella vittoria. Della rinascita e della forza delle donne. Così, da una sfida lanciata in collaborazione con l'organizzazione no - profit Teta&Teta, Mango presenta una ...Eecco il calendario che inizierà il 28 giungo con Pitti Filati, poi Pitti Uomo dal 30 giugno al 2 luglio e sempre in quelle date Pitti Bimbo.La famiglia è stata selezionata dalla maison per una speciale campagna pubblicitaria: come è nato il progetto, la giornata trascorsa sul set e la vera vita di ogni giorno ...