Il Real Madrid non sbaglia: Osasuna ko e secondo posto (Di sabato 1 maggio 2021) Il Real Madrid archivia la pratica Osasuna e rimane al secondo posto in classifica: Atletico Madrid a due punti Il Real Madrid ha conquistato tre punti grazie al 2-0 rifilato all'Osasuna, in occasione della 34a giornata della Liga. Sono bastati i gol dei brasiliani Eder Militao e Casemiro per decidere il risultato finale. La squadra di Zinedine Zidane, che in settimana affronterà il Chelsea nella semifinale di ritorno di Champions League, dista due punti dalla capolista Atletico Madrid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

