Il Pranzo è Servito torna in tv! Flavio Insinna alla conduzione (Di sabato 1 maggio 2021) Il Pranzo è Servito è lo storico gioco ideato da Corrado che dal 1982 al 1992 è andato in onda su Canale 5, prima di passare su Rete Quattro nella stagione 93/94, con alla guida Claudio Lippi e Davide Mengacci, e andare successivamente e definitivamente in pensione. A distanza di più di 20 anni, però, la Rai ha preso i diritti per questo programma e lo trasmetterà su Rai Uno. Per i nostalgici, il ritorno de Il Pranzo è Servito è senza ombra di dubbio un tuffo nel passato che regala quel giusto mix di emozione e curiosità, soprattutto nel vedere cosa è cambiato a distanza di 26 anni dall'ultima puntata mandata in onda su Mediaset. Parrebbe che molti telespettatori e utenti dei social avessero chiesto il ritorno di questa trasmissione e la tv di Stato, finalmente, pare abbia deciso di esaudire il ...

Ultime Notizie dalla rete : Pranzo Servito Il Pranzo è Servito su Rai1: Flavio Insinna scippa il desiderio di Fabio Fazio Televisione Il conduttore de L'Eredità sbarca nel primo pomeriggio di Rai1 al timone dello storico quiz ideato da Corrado Pubblicato su 1 Maggio 2021 Torna Il Pranzo è Servito su Rai1 , il quiz televisivo ideato da Corrado e Stefano Jurgens . La messa in onda è prevista da lunedì 28 giugno alle ore 14 , subito dopo l'edizione delle 13.30 del Telegiornale. ...

