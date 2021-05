Giro d’Italia 2021, Vincenzo Nibali: “La prima parte di riabilitazione non è stata semplice, nei prossimi giorni deciderò se partecipare alla Corsa Rosa” (Di sabato 1 maggio 2021) Vincenzo Nibali ha parlato delle sue condizioni fisiche, in un video riportato dall’account Twitter della Trek-Segafredo, dopo il brutto infortunio di cui è stato vittima a causa di una caduta in allenamento. Lo Squalo dello Stretto si è fratturato il radio e ha dovuto operarsi. Ora il messinese è già tornato in bicicletta e si sta allenando, ma, chiaramente, la sua presenza all’ormai imminente Giro d’Italia è ancora in dubbio. Queste le dichiarazioni rilasciate da Nibali sul suo recupero: “La prima parte della riabilitazione non è stata semplice, ho dovuto lasciare da parte la bici e concentrarmi sulla mano. Ho ancora un po’ di dolore, ma la voglia di partecipare al ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021)ha parlato delle sue condizioni fisiche, in un video riportato dall’account Twitter della Trek-Segafredo, dopo il brutto infortunio di cui è stato vittima a causa di una caduta in allenamento. Lo Squalo dello Stretto si è fratturato il radio e ha dovuto operarsi. Ora il messinese è già tornato in bicicletta e si sta allenando, ma, chiaramente, la sua presenza all’ormai imminenteè ancora in dubbio. Queste le dichiarazioni rilasciate dasul suo recupero: “Ladellanon è, ho dovuto lasciare dala bici e concentrarmi sulla mano. Ho ancora un po’ di dolore, ma la voglia dicipare al ...

Advertising

giroditalia : ?? Just 1 week to the 2021 Giro d’Italia! Which is the edition of the #GirodItalia that excited you the most? Commen… - giroditalia : Da oggi è in edicola il Giro di BELL’ITALIA, un numero speciale dedicato alla 104esima edizione del Giro d’Italia,… - Mirco78758600 : RT @giroditalia: ?? Just 1 week to the 2021 Giro d’Italia! Which is the edition of the #GirodItalia that excited you the most? Comment below… - EveCR : RT @giroditalia: ?? Just 1 week to the 2021 Giro d’Italia! Which is the edition of the #GirodItalia that excited you the most? Comment below… - j6trem : RT @giroditalia: ?? Just 1 week to the 2021 Giro d’Italia! Which is the edition of the #GirodItalia that excited you the most? Comment below… -