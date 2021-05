Formula 1 | le qualifiche del GP del Portogallo LIVE | caccia alla pole position

(Di sabato 1 maggio 2021)1, ledel GP del. Hamilton-Verstappen: nuovo duello per la1, ledel GP del. Probabile un nuovo duello tra Hamilton e Verstappen per la. La Ferrari mette nel mirino la seconda fila, ma l’equilibrio non consente di sbagliare. Notizia in aggiornamento

SkySportF1 : ?? Verstappen comanda le #FP3 ?? Prima Ferrari a mezzo secondo I risultati ? - SkySportF1 : ?? Ocon miglior tempo (-30’ ?? #FP3) ? Leclerc a 2 millesimi LIVE ? - mattiamaestri46 : RT @FormulaPassion: #F1 | Nell'analisi di Federico Albano la battaglia tra Ferrari e Alpine alle spalle di Mercedes e Red Bull #PortugalGP… - FormulaPassion : #F1 | Nell'analisi di Federico Albano la battaglia tra Ferrari e Alpine alle spalle di Mercedes e Red Bull… - raffy826 : RT @norrisandzorzi: LeoL per te non vedrò le qualifiche della Formula 1, questo si che è amore?? #LeoLsiamostatinoi -

Si accende la sfida Mercedes - Red Bull nel Gp di Portogallo 2021 di1 . Oggi a Portimao sono in programma le: vento permettendo, per la pole position pare sempre una lotta a tre tra Hamilton, Bottas e Verstappen. Copione anticipato dalla terza ......mondiale di1. Sessione terminata, rivivila con la nostra cronaca minuto per minuto 14.10 - Si chiude qui la nostra cronaca mattutina. Appuntamento alle 16 per vivere insieme le...Oggi è il giorno di Senna e Hamilton vorrà a tutti i costi omaggiare il suo mito, l'asso della qualifica, con la pole numero 100 in carriera. Il settimanale leader in Europa nel motorsport.Max Verstappen vuole impedire a Lewis Hamilton di conquistare la centesima pole position della carriera. Charles Leclerc proverà a portare nuovamente la Ferrari in seconda fila, mentre Carlos Sainz è ...