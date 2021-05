Divieto di ingresso in Russia a Sassoli: “Non ci zittiranno, continueremo a difendere diritti” (Di sabato 1 maggio 2021) BRUXELLES – “A quanto pare, non sono il benvenuto al Cremlino? Lo sospettavo da un po’… Nessuna sanzione o intimidazione fermerà il Parlamento Ue o me dalla difesa dei diritti umani, della libertà e della democrazia. Le minacce non ci zittiranno. Come ha scritto Tolstoj, non c’è grandezza dove non c’è verità”. Così il presidente del parlamento europeo, David Sassoli (foto), che insieme ad altri sette deputati europei si è visto comminare dalla Russia il Divieto di ingresso nel Paese. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 1 maggio 2021) BRUXELLES – “A quanto pare, non sono il benvenuto al Cremlino? Lo sospettavo da un po’… Nessuna sanzione o intimidazione fermerà il Parlamento Ue o me dalla difesa deiumani, della libertà e della democrazia. Le minacce non ci. Come ha scritto Tolstoj, non c’è grandezza dove non c’è verità”. Così il presidente del parlamento europeo, David(foto), che insieme ad altri sette deputati europei si è visto comminare dallaildinel Paese. L'articolo L'Opinionista.

