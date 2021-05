DIRETTA F1 | GP Portogallo LIVE | orario e programma TV8 Risultati FP3 | Verstappen davanti a Hamilton

Leggi su oasport

(Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8:IN CHIARO QUALIFICHE GPDI OGGI 14.10: Appuntamento, dunque, alle 16.00 per le qualifiche e si prospetta un time-attack molto appassionante. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 14.08: Si prospetta quindi una sfida molto interessante per le qualifiche con le Rosse che proveranno a monopolizzare la terza fila, dovendosi guardare una Alpine molto in forma su questa pista, come dimostrato dal quinto tempo di Ocon. McLaren, invece, non brillante come a Imola fino a questo momento. 14.06: Per quanto riguarda la Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il sesto e settimo tempo, rispettivamente a 0?512 e a 0?561 dalla vetta. Buona parte del distacco le due Rosse l’hanno accusato nel t-1, mentre nel t-2 e nel t-3 il gap dalla Red Bull non è ...