Da oracolo dei governi alla caccia di liste civiche: la triste parabola di Rousseau (Di sabato 1 maggio 2021) E’ stato l’oracolo del M5s, ma anche il desktop dell’Italia. Per tre anni il Blog delle stelle di Davide Casaleggio, in compagnia del gemello Rousseau, ha scandito la vita del paese. Su questo sito privato, giusto per fare qualche esempio, si è chiesto (e deciso) a circa centomila persone se era giusto che nascesse il governo Conte I (con la Lega), ma anche il Conte II (con il Pd) fino al governo Draghi, lo scorso gennaio. Negli ultimi tre anni, nelle ore più delicate della Repubblica, a tutti, o a molti, è capitato di ripetere sempre la stessa domanda: è uscito il post sul blog? Un potere incredibile, un’anomalia tutta nostrana, con cui ha fatto i conti perfino il capo dello stato Sergio Mattarella, consapevole di dover aspettare e rispettare le bislacche liturgie del primo partito di maggioranza senza interferire. Un potere incredibile, un ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021) E’ stato l’del M5s, ma anche il desktop dell’Italia. Per tre anni il Blog delle stelle di Davide Casaleggio, in compagnia del gemello, ha scandito la vita del paese. Su questo sito privato, giusto per fare qualche esempio, si è chiesto (e deciso) a circa centomila persone se era giusto che nascesse il governo Conte I (con la Lega), ma anche il Conte II (con il Pd) fino al governo Draghi, lo scorso gennaio. Negli ultimi tre anni, nelle ore più delicate della Repubblica, a tutti, o a molti, è capitato di ripetere sempre la stessa domanda: è uscito il post sul blog? Un potere incredibile, un’anomalia tutta nostrana, con cui ha fatto i conti perfino il capo dello stato Sergio Mattarella, consapevole di dover aspettare e rispettare le bislacche liturgie del primo partito di maggioranza senza interferire. Un potere incredibile, un ...

