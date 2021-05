Crotone ufficialmente in B. Cosmi: “Mi dispiace, questa squadra ha dimostrato tanto” (Di sabato 1 maggio 2021) Con la sconfitta di questa sera contro l’Inter, il Crotone è matematicamente retrocesso in Serie B. L’allenatore della squadra calabrese, Serse Cosmi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “dispiace che questa squadra ha dei valori e anche oggi lo abbiamo dimostrato. Oggi forse sono utopici per una squadra che deve salvarsi. Inevitabilmente c’è stata la situazione di dover giocare un calcio che ha degli interpreti distanti dal mio calcio perchè ci sono degli errori che una squadra che lotta per non retrocedere non può commettere. Magari qualcuno è contento di aver perso solo 2-0 contro la squadra che vince il titolo, ma per me è una cosa distante. Mi sono detto di voler aspettare la fine del campionato ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Con la sconfitta disera contro l’Inter, ilè matematicamente retrocesso in Serie B. L’allenatore dellacalabrese, Serse, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “cheha dei valori e anche oggi lo abbiamo. Oggi forse sono utopici per unache deve salvarsi. Inevitabilmente c’è stata la situazione di dover giocare un calcio che ha degli interpreti distanti dal mio calcio perchè ci sono degli errori che unache lotta per non retrocedere non può commettere. Magari qualcuno è contento di aver perso solo 2-0 contro lache vince il titolo, ma per me è una cosa distante. Mi sono detto di voler aspettare la fine del campionato ...

