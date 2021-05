Covid | multe di oltre 42mila euro per chi rientra in Australia dall' India

(Di sabato 1 maggio 2021) A partire da lunedì, glini che si trovano innon potranno tornare nella loro madre patria. Ininfatti, dal 3 maggio 2021, ci sarà il divieto di tornare nella nazione per tutti coloro che sono stati innelle ultime due settimane. La decisione è stata presa per evitare la diffusione della variantena nella nazione. Vietato il rientro inper chi si trova inLa situazioneincontinua a preoccupare tutto il mondo. Nel subcontinente continuano infatti a crescere i contagi e i morti causati dal virus anche a causa della diffusione della varientena che risulta essere particolarmente contagiosa. La scorsa settimana il Governo ...

brauntm : Fanno entrare nel paese 23 positivi con volo indiano, però chi viola un coprifuoco di dubbia utilità, facendo ripar… - statodelsud : Covid: coprifuoco e assembramenti, 22 multe nel Bolognese - Pino__Merola : Covid: coprifuoco e assembramenti, 22 multe nel Bolognese - rivieraoggi : Anti-Covid e Codice della Strada, 14 multe. Furti, una denuncia e una ricerca in corso - Ansa_ER : Covid: coprifuoco e assembramenti, 22 multe nel Bolognese. Controlli dei carabinieri per rispetto misure anti-conta…

Milano - Questa notte a Milano , nell'ambito di servizi di controllo sul rispetto delle normative di contenimento del- 19, i militari del Nucleo Radiomobile e personale della Compagnia carabinieri Milano Duomo a seguito di segnalazioni sono intervenuti alle 23 in un ristorante di via Varé: all'interno, oltre ...Nove leelevati, tutti infatti sono stati sanzionati per aver violato le norme anticovid.Intensa settimana di controlli per gli agenti della Questura di Crotone nell’ambito del piano nazionale “Focus ‘Ndrangheta”. Nell’arco di pochi giorni, infatti, i poliziotti sono riusciti ad arrestare ...TORINO - I cittadini australiani che rientrano dall'India potrebbero rischiare fino a 5 anni di carcere e multe dopo che il governo ha bandito all'inizio di settimana i viaggi dal Paese asiatico. Lo r ...