Contro ogni previsione (Di sabato 1 maggio 2021) I più onesti tra i previsori di tendenze avevano chiuso baracca dopo l'11 settembre, 20 anni fa. Nessuno di loro (e vien da dire, di noi) aveva notato la rinascita esplosiva e mondiale del fenomeno religioso, tantomeno estremista, se non segmenti dell'intelligence purtroppo imbambolatisi. Si parlava d'altro, fregnacce fondamentalmente. La pandemia ha improvvisamente ringalluzzito gli animi, anche per il cambio di generazione. Sono stati 14 mesi che hanno visto report fioccare da tutte le parti su cosa sarebbe stato il post. Rapporti-bomba fioccano da tutte le parti. Senza contare l'ossessione per la misurazione, diciamo, del comportamento del consumatore che ormai occupa powerpoint senza fine che le varie agenzie di consulenza classiche (da Accenture a Deloitte alla kinky-montanara Salesforce) sputano a raffica. E ci mettiamo anche quelli delle piattaforme digitali che nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Contro ogni Il liberalismo storicistico va espulso dal Pantheon liberale? L'individualismo è un sentimento ponderato e tranquillo, che spinge ogni singolo cittadino ad ... E l''individuo contro lo Stato', le transenne che impediscono ai governi di invadere lo spazio sacro ...

Covid, ecco il francobollo dedicato alle professioni sanitarie ...con le vaccinazioni e uno ai cittadini per continuare a rispettare le misure di cautela contro il ... Ma ogni professione ha perso anche decine, centinaia di colleghi che hanno contratto il virus per non ...

