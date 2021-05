Concertone Primo Maggio 2021, chi canterà? Chi conduce? Dove verrà tramsesso? (Di sabato 1 maggio 2021) Al motto “L’Italia si cura con il lavoro”, torna il Concertone del Primo Maggio. Dopo un anno di stop, con una insolita versione da remoto, il Concertone del Primo Maggio torna live e davanti a un pubblico, seppur in quantità limitata. Nulla a che vedere con i classici concertoni organizzati dal 1990 dai sindacati in piazza San Giovanni in Laterano a Roma: il pubblico sarà presente solo su invito e sarà in una nuova location capitolina, la cavea dell’Auditorium Parco della musica. A piazza San Giovanni canterà soltanto Antonello Venditti, in un’esibizione che si attende possa essere molto evocativa. Concertone Primo Maggio 2021, chi canterà? Antonello Venditti è uno ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 1 maggio 2021) Al motto “L’Italia si cura con il lavoro”, torna ildel. Dopo un anno di stop, con una insolita versione da remoto, ildeltorna live e davanti a un pubblico, seppur in quantità limitata. Nulla a che vedere con i classici concertoni organizzati dal 1990 dai sindacati in piazza San Giovanni in Laterano a Roma: il pubblico sarà presente solo su invito e sarà in una nuova location capitolina, la cavea dell’Auditorium Parco della musica. A piazza San Giovannisoltanto Antonello Venditti, in un’esibizione che si attende possa essere molto evocativa., chi? Antonello Venditti è uno ...

Agenzia_Ansa : Uno per tutti, Ermal Meta in una speciale performance olografica in contemporanea a Milano, Roma e Napoli. Domani p… - chetempochefa : Dopo il grande successo di LOL e la conduzione del Concertone del Primo Maggio, domenica a #CTCF su @RaiTre da… - agorarai : Domani, il “concertone” del primo maggio. Elena Biggioggero è con Noemi dalla Cavea dell'Auditorium di Roma, per le… - Ginko92_ : RT @GQitalia: Il concertone c'è anche quest'anno e sta per iniziare. Ecco come funziona e quali sono gli artisti in scaletta #primomaggio #… - MagazineNemesis : Buon #PrimoMaggio2021 ai lavoratori e lavoratrici dello spettacolo. Una riflessione sul concertone (televisivo) e s… -