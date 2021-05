Concertone, Fedez pubblica su Twitter la telefonata con i vertici Rai: 'Sono imbarazzato per voi' (Di sabato 1 maggio 2021) . Detto fatto. Dopo la smentita della Rai sul del rapper, Fedez pubblica su Twitter la in cui la vice ... Leggi su leggo (Di sabato 1 maggio 2021) . Detto fatto. Dopo la smentita della Rai sul del rapper,sula in cui la vice ...

Fedez : Io vado al concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da… - MonicaCirinna : Ascolto le parole coraggiose di #Fedez al #concertone. Un #PrimoMaggio dei diritti, civili e sociali insieme. In It… - rtl1025 : ?? 'Caro Mario, come si è esposto riguardo alla Superlega con grande tempestività, sarebbe altrettanto gradito il su… - EricaNida : RT @lelenucciaa: l’avvocato di #Fedez che riceve le denunce da praticamente tutte le istituzioni italiane: #concertone #1M2021 https://t.c… - pizzaandbeer_ : RT @grande_flagello: Il mio pensiero va agli uffici della Rai che pensano 'dai, facciamo uscire una smentita' e nello spazio di pochi secon… -