Centro vaccini preso d’assalto con le molotov | è l’ora degli arresti

Ultime Notizie dalla rete : Centro vaccini

... di Monticelli Brusati (Brescia), gravemente indiziati dei delitti di atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi e porto e detenzione di armi da guerra commessi ai danni del...Read More Flash Molotov contro2 aprile a Brescia, 2 arresti 1 Maggio 2021 Due arresti per l'attacco del 3 aprile scorso, con lancio di molotov contro ilvaccinale di via ...Arrestati i due attentatori no-vax che nella giornata del 3 aprile scorso a Brescia, avevano compiuto un atto terroristico in un hub vaccinale ...