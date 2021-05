Calciomercato Spezia, interesse per Erlic e Maggiore. Chi resta l’anno prossimo? (Di sabato 1 maggio 2021) Erlic e Maggiore esplosi nello Spezia di Italiano finiscono nel mirino dei grandi club. interesse Fulham per Nzola Che lo Spezia si salvi o no, l’anno prossimo potrebbe avvenire una mini-rivoluzione nella rosa di Italiano. Sono tanti i nomi interessanti nella rosa bianconera, su tutti, come riporta La Gazzetta dello Sport, quelli di Erlic e Maggiore. Il primo potrebbe tornare al Sassuolo dato che può contare anche su un 50% della sua eventuale rivendita, per Maggiore invece ci ha messo gli occhi l’Atalanta che potrebbe pensare di lanciare l’ennesimo centrocampista azzurro dopo Gagliardini e Pessina. Sireni inglesi per Mbala Nzola: lo scorso gennaio il Fulham ha messo sul piatto 12 milioni e presto potrebbe riprovarci ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021)esplosi nellodi Italiano finiscono nel mirino dei grandi club.Fulham per Nzola Che losi salvi o no,potrebbe avvenire una mini-rivoluzione nella rosa di Italiano. Sono tanti i nomi interessanti nella rosa bianconera, su tutti, come riporta La Gazzetta dello Sport, quelli di. Il primo potrebbe tornare al Sassuolo dato che può contare anche su un 50% della sua eventuale rivendita, perinvece ci ha messo gli occhi l’Atalanta che potrebbe pensare di lanciare l’ennesimo centrocampista azzurro dopo Gagliardini e Pessina. Sireni inglesi per Mbala Nzola: lo scorso gennaio il Fulham ha messo sul piatto 12 milioni e presto potrebbe riprovarci ...

