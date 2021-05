Calcio, Hakan Çalhano?lu e Theo Hernandez stendono il Benevento a San Siro (Di sabato 1 maggio 2021) Il Milan di Stefano Pioli pone fine alla serie negativa in campionato e batte a San Siro il Benevento per 2-0, nel match valido per il 34° turno di Serie A 2020-2021. Le realizzazioni di Çalhano?lu e di Theo Hernandez hanno regalato tre punti importanti ai rossoneri che così tornano in auge per la conquista di un posto in Champions League l’anno prossimo. Grazie al successo del Meazza, infatti, la formazione di Stefano Pioli sale momentaneamente in seconda posizione in classifica generale, in attesa di sapere cosa farà l’Atalanta domani contro il Sassuolo. Qualora la Dea non dovesse vincere contro il Sassuolo, questo vorrebbe dire Scudetto per l’Inter, a segno per 2-0 a Crotone quest’oggi. PRIMO TEMPO – Pioli vara un 4-2-3-1: Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Il Milan di Stefano Pioli pone fine alla serie negativa in campionato e batte a Sanilper 2-0, nel match valido per il 34° turno di Serie A 2020-2021. Le realizzazioni di Çalhano?lu e dihanno regalato tre punti importanti ai rossoneri che così tornano in auge per la conquista di un posto in Champions League l’anno prossimo. Grazie al successo del Meazza, infatti, la formazione di Stefano Pioli sale momentaneamente in seconda posizione in classifica generale, in attesa di sapere cosa farà l’Atalanta domani contro il Sassuolo. Qualora la Dea non dovesse vincere contro il Sassuolo, questo vorrebbe dire Scudetto per l’Inter, a segno per 2-0 a Crotone quest’oggi. PRIMO TEMPO – Pioli vara un 4-2-3-1: Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli,; Bennacer, Kessie; ...

