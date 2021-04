WindTre down sia da rete fissa che mobile (Di venerdì 30 aprile 2021) Si stanno verificando disservizi generalizzati e difficoltà per gli utenti di WindTre ad accedere sia alla rete che al servizio voce. Ovviamente la rete ha ribattezzato la questione “WindTre down”. La problematica sembra più concentrata nelle zone di Milano, Roma, Torino e Bologna. A riportare il quadro della situazione è il sito downdetector.it, in cui è possibile notare che da ieri 29 Aprile 2021 c’è stata una prima impennata di anomalie con i servizi principali dell’operatore. La compagnia telefonica si sta adoperando per cercare di gestire le tante segnalazioni pervenute e risolvere il prima possibile il problema segnalato dagli utenti. L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 aprile 2021) Si stanno verificando disservizi generalizzati e difficoltà per gli utenti diad accedere sia allache al servizio voce. Ovviamente laha ribattezzato la questione “”. La problematica sembra più concentrata nelle zone di Milano, Roma, Torino e Bologna. A riportare il quadro della situazione è il sitodetector.it, in cui è possibile notare che da ieri 29 Aprile 2021 c’è stata una prima impennata di anomalie con i servizi principali dell’operatore. La compagnia telefonica si sta adoperando per cercare di gestire le tante segnalazioni pervenute e risolvere il prima possibile il problema segnalato dagli utenti. L'articolo proviene da HelpMeTech.

giofantusso : @SirDistruggere Ah era in down? Comunque dopo anni di Tim, posso dirti che questi due mesi di WINDTRE mi sono sembrati il paradiso. - beafacose : Non avevo neanche internet per vedere su twitter il #windtre down, che brutte cose - DeniseSnowWhite : RT @notm0r: il wi-fi non va magari si è bloccato metto i dati non funzionano avrò finito internet riavvio il router il wi-fi non va mi inca… - artvhazza : quando leggi che windtre era in down, ma a quell’ora stavo piangendo su fan fiction attaccata ad eolo, nonostante 3… - martabassof : RT @giovannicirone3: Un’ora di #windtre down in tutta Italia,nel 2021,é qualcosa di scandaloso. Alla faccia dell’innovazione tecnologica e… -