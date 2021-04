Ultime Notizie Roma del 30-04-2021 ore 14:10 (Di venerdì 30 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo settimane di polemiche l’obiettivo annunciato nelle prime fasi del governo draghi sembra raggiunto entro la fine del mese di aprile 500.000 dosi in un giorno una soglia superata per la prima volta Ieri giovedì risate intanto di contagio 085 scendi l’incidenza tre regioni con RT maggiore di 1 La Basilicata La Campania è la Sicilia non RT puntuale maggiore di 1 tra queste due regioni Campania e Sicilia hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2 tragedia raduno religiosa Merano in Israele nella carta oltre 40 morti Forse bimbi tra le vittime oltre 100.000 presenti all’evento religioso che si svolge in Galilea alcune gradinata avrebbero ceduto forse è colpa della calca si è innescato il panico e nel fuggi fuggi sono rimaste schiacciate numerose ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo settimane di polemiche l’obiettivo annunciato nelle prime fasi del governo draghi sembra raggiunto entro la fine del mese di aprile 500.000 dosi in un giorno una soglia superata per la prima volta Ieri giovedì risate intanto di contagio 085 scendi l’incidenza tre regioni con RT maggiore di 1 La Basilicata La Campania è la Sicilia non RT puntuale maggiore di 1 tra queste due regioni Campania e Sicilia hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2 tragedia raduno religiosa Merano in Israele nella carta oltre 40 morti Forse bimbi tra le vittime oltre 100.000 presenti all’evento religioso che si svolge in Galilea alcune gradinata avrebbero ceduto forse è colpa della calca si è innescato il panico e nel fuggi fuggi sono rimaste schiacciate numerose ...

