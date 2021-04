Ufficiale: Barcellona, rinnova Oscar Mingueza (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Barcellona ha deciso di esercitare la sua opzione per prolungare il contratto del difensore centrale classe ’99 Oscar Mingueza, che rimarrà quindi al club fino al 30 giugno 2023. Il giocatore ha messo nero su bianco in compagnia del presidente Joan Laporta. Inoltre è stata fissata una clausola rescissoria a 100 milioni di euro. BREAKING NEWS@OscarMingueza staying at Barça until 2023. Full story https://t.co/PFgDnfbr9w pic.twitter.com/ZTub0A5YU5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 30, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilha deciso di esercitare la sua opzione per prolungare il contratto del difensore centrale classe ’99, che rimarrà quindi al club fino al 30 giugno 2023. Il giocatore ha messo nero su bianco in compagnia del presidente Joan Laporta. Inoltre è stata fissata una clausola rescissoria a 100 milioni di euro. BREAKING NEWS@staying at Barça until 2023. Full story https://t.co/PFgDnfbr9w pic.twitter.com/ZTub0A5YU5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 30, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

