UFC on ESPN 23 – Anteprima – Reyes Vs Prochazka (Di venerdì 30 aprile 2021) UFC on ESPN 23 – Anteprima – Dopo la spettacolare card numerata UFC 261, finalmente a porte aperte, torniamo a Vegas per un evento non privo di fascino. Nel main event Dominick Reyes (12-2) proverà a tornare alla vittoria contro un cliente molto pericoloso come Jiri Prochazka (27-3-1). Nel co main event Giga Chikadze (12-2) affronta Cub Swanson (27-11) in un incontro nei pesi piuma dalle premesse eccezionali. La main card sarà in diretta da Las Vegas e visibile su DAZN e UFC Fight Pass a partire dalle ore 4.00 di Domenica 2 Maggio. Oltre a questi interessanti incontri di cartello, in questa card troviamo alcuni fighter di assoluto interesse come Sean Strickland (22-3) e Merab Dvalishvili (12-4). "Welcome to the big show!" @Jiri BJP heads back to the Octagon on Saturday. #UFCVegas25 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) UFC on23 –– Dopo la spettacolare card numerata UFC 261, finalmente a porte aperte, torniamo a Vegas per un evento non privo di fascino. Nel main event Dominick(12-2) proverà a tornare alla vittoria contro un cliente molto pericoloso come Jiri(27-3-1). Nel co main event Giga Chikadze (12-2) affronta Cub Swanson (27-11) in un incontro nei pesi piuma dalle premesse eccezionali. La main card sarà in diretta da Las Vegas e visibile su DAZN e UFC Fight Pass a partire dalle ore 4.00 di Domenica 2 Maggio. Oltre a questi interessanti incontri di cartello, in questa card troviamo alcuni fighter di assoluto interesse come Sean Strickland (22-3) e Merab Dvalishvili (12-4). "Welcome to the big show!" @Jiri BJP heads back to the Octagon on Saturday. #UFCVegas25 ...

Advertising

LostinSpace333 : @nastisports @DominickCruz @espn @ufc Corona stale - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Espn annuncia: Marvin #Vettori contro #Adesanya il 12 giugno per il titolo dei pesi medi #Ufc #Mma #Ufc263 #AdesanyaVetto… - psbrdx : RT @Gazzetta_it: #Espn annuncia: Marvin #Vettori contro #Adesanya il 12 giugno per il titolo dei pesi medi #Ufc #Mma #Ufc263 #AdesanyaVetto… - fantedipicche : RT @Gazzetta_it: #Espn annuncia: Marvin #Vettori contro #Adesanya il 12 giugno per il titolo dei pesi medi #Ufc #Mma #Ufc263 #AdesanyaVetto… - Gazzetta_it : #Espn annuncia: Marvin #Vettori contro #Adesanya il 12 giugno per il titolo dei pesi medi #Ufc #Mma #Ufc263… -

Ultime Notizie dalla rete : UFC ESPN Ufc, Vettori contro Adesanya: la rivincita vale il titolo dei pesi medi Commenta per primo Marvin Vettori sfiderà Israel Adesanya e questa volta la rivincita vale il titolo dei pesi medi della Ufc . L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente Dana White a Espn, il match si disputerà il prossimo 12 giugno. I due si erano già affrontati tre anni fa, vinse Adesanya per decisione non ...

Marvin Vettori contro Adesanya il 12 giugno: la rivincita vale il titolo dei medi I contratti non sono stati ancora firmati, però la notizia arriva direttamente dal presidente di Ufc Dana White a Espn: Marvin Vettori combatterà contro Israel Adesanya il prossimo 12 giugno per il titolo dei pesi medi. la genesi ? La richiesta del fighter di Mezzocorona, insomma, è stata ...

UFC on ESPN 22 - Anteprima - Whittaker Vs Gastelum Periodico Daily - Notizie MMA, Marvin Vettori combatterà per il Mondiale! L’Italia sogna la corona: sfida ad Adesanya il 12 giugno Marvin Vettori combatterà per il Mondiale! Ora è davvero ufficiale, dopo l'annuncio fatto a ESPN da Dana White, Presidente di UFC, la promotion più importante a livello internazionale per quanto rigua ...

UFC: Ufficiale, Marvin Vettori affronterà Israel Adesanya per il titolo mondiale Home; Global News; ufc; Nella serata Italiana è arrivata l'ufficialità, Marvin Vettori vs Adesanya 2. Il match piuù importante il qualunque sport di combattimento in Italia deg ...

Commenta per primo Marvin Vettori sfiderà Israel Adesanya e questa volta la rivincita vale il titolo dei pesi medi della. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente Dana White a, il match si disputerà il prossimo 12 giugno. I due si erano già affrontati tre anni fa, vinse Adesanya per decisione non ...I contratti non sono stati ancora firmati, però la notizia arriva direttamente dal presidente diDana White a: Marvin Vettori combatterà contro Israel Adesanya il prossimo 12 giugno per il titolo dei pesi medi. la genesi ? La richiesta del fighter di Mezzocorona, insomma, è stata ...Marvin Vettori combatterà per il Mondiale! Ora è davvero ufficiale, dopo l'annuncio fatto a ESPN da Dana White, Presidente di UFC, la promotion più importante a livello internazionale per quanto rigua ...Home; Global News; ufc; Nella serata Italiana è arrivata l'ufficialità, Marvin Vettori vs Adesanya 2. Il match piuù importante il qualunque sport di combattimento in Italia deg ...