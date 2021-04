Truffe | malware e contenuti espliciti in oltre 90% dei siti streaming illegali

(Di venerdì 30 aprile 2021) La ricerca di Webroot, leader di mercato sulla sicurezza informatica, ha rivelato la portata dellee deltrovati sudicondivisi sui social media durante un importante fine settimana per il calcio in tutta Europa.Gli appassionati di calcio di tutta Europa che hanno tentato di guardare gratuitamente la finale della Coppa Carabao o le partite più importanti della Serie A, Premier League, La Liga, e Bundesliga si sono molto...

La ricerca : "Sul 92% dei siti di streaming illegali:e contenuti espliciti" Il dato emerge dalla ricerca condotta da Webroot che ha analizzato la portata dellee del...Ribadiamo che alcunevengono fatte anche in Italia, come questa che ha smascherato poco fa ... specie in questi siti dove immettiamo dei nostri soldi, possiamo trovare anche molti, ...La ricerca di Webroot, leader di mercato sulla sicurezza informatica, ha rivelato la portata delle truffe e del malware trovati su siti di streaming ...L'esca utilizzata è un SMS che invita le ignare vittime a collegarsi a un finto sito di PosteID per rubargli informazioni riservate e denaro.