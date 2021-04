ToxicEye : il trojan di accesso remoto sfrutta le comunicazioni di Telegram per sottrarre dati alle vittime e aggiornarsi per eseguire ulteriori attività dannose (Di venerdì 30 aprile 2021) Telegram, la piattaforma di messaggistica istantanea basata su cloud, ha goduto di un’impennata di popolarità quest’anno a causa di controverse modifiche al suo rivale, le impostazioni sulla privacy di WhatsApp. Telegram è stata l’ app più scaricata al mondo per gennaio 2021 con oltre 63 milioni di installazioni e ha superato i 500 milioni di utenti attivi mensilmente. Questa popolarità si estende anche alla comunità cyber-criminale. Gli autori di malware utilizzano sempre più Telegram come sistema di comando e controllo (C&C) già pronto per i loro prodotti dannosi, perché offre diversi vantaggi rispetto alla tradizionale amministrazione di malware basata sul web. In questo blog, esploreremo il motivo per cui i criminali utilizzano sempre più Telegram per il controllo del malware, utilizzando l’esempio di una ... Leggi su analisideirischinformatici (Di venerdì 30 aprile 2021), la piattaforma di messaggistica istantanea basata su cloud, ha goduto di un’impennata di popolarità quest’anno a causa di controverse modifiche al suo rivale, le impostazioni sulla privacy di WhatsApp.è stata l’ app più scaricata al mondo per gennaio 2021 con oltre 63 milioni di installazioni e ha superato i 500 milioni di utenti attivi mensilmente. Questa popolarità si estende anche alla comunità cyber-criminale. Gli autori di malware utilizzano sempre piùcome sistema di comando e controllo (C&C) già pronto per i loro prodotti dannosi, perché offre diversi vantaggi rispetto alla tradizionale amministrazione di malware basata sul web. In questo blog, esploreremo il motivo per cui i criminali utilizzano sempre piùper il controllo del malware, utilizzando l’esempio di una ...

