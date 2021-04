Scompare da casa a Paullo: 72enne ritrovato alcune ore dopo a Pantigliate (Di venerdì 30 aprile 2021) Il pensionato, che ha alcuni problemi di salute, è stato notato da alcuni cittadini e poi riaccompagnato a casa dalla Polizia Locale Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 30 aprile 2021) Il pensionato, che ha alcuni problemi di salute, è stato notato da alcuni cittadini e poi riaccompagnato adalla Polizia Locale

Scompare da casa, ricerche in corso Il Tirreno Scompare da casa a Paullo: 72enne ritrovato alcune ore dopo a Pantigliate Sono state quattro ore di angoscia quelle vissute dai famigliari di un 72enne residente a Paullo, scomparso da casa giovedì 29 aprile. Attorno alle 14 il pensionato, che soffre di alcuni problemi di ...

