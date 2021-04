Ricostruzione Roma, ecco quanto scriveva Gould per CF (Di venerdì 30 aprile 2021) Alla luce della pesante sconfitta di Old Trafford, la Roma rischia di veder praticamente conclusa la sua stagione prima del tempo. A meno di un miracolo sportivo – sulla falsa riga di quello che ha consentito ai giallorossi di eliminare il Barcellona dalla Champions nel 2018 – la formazione di Fonseca sembra destinata a uscire L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) Alla luce della pesante sconfitta di Old Trafford, larischia di veder praticamente conclusa la sua stagione prima del tempo. A meno di un miracolo sportivo – sulla falsa riga di quello che ha consentito ai giallorossi di eliminare il Barcellona dalla Champions nel 2018 – la formazione di Fonseca sembra destinata a uscire L'articolo

Advertising

LeoWolf1992 : RT @CalcioFinanza: Dopo la disfatta di Old Trafford la #Roma è già al lavoro per costruire il futuro, a cominciare da un nuovo allenatore.… - XPlesso : RT @CalcioFinanza: Dopo la disfatta di Old Trafford la #Roma è già al lavoro per costruire il futuro, a cominciare da un nuovo allenatore.… - CalcioFinanza : Dopo la disfatta di Old Trafford la #Roma è già al lavoro per costruire il futuro, a cominciare da un nuovo allenat… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ricostruzione Roma, ecco quanto scriveva Gould per CF: Alla luce della pesante sconfitta di Ol… - MomentiCalcio : #Roma, si chiude l’era #Fonseca: la ricostruzione partirà da #Sarri -