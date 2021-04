Resident Alien: su Rai4 una commedia fantascientifica creata dall’autore de ‘I Griffin’ (Di venerdì 30 aprile 2021) Resident Alien - Alan Tudyk Su Rai 4 il fantasy andrà a braccetto con la commedia: lunedì 3 maggio alle 21.20 arriva in prima tv assoluta sul canale 21 la serie americana Resident Alien, che ha debuttato lo scorso gennaio su Syfy con un buon riscontro della critica ed è già stata riconfermata per la seconda stagione. Racconterà le strambe vicende di un extraterrestre che, giunto sulla Terra per distruggerla, finirà con l’apprezzare gli umani, preda di un dilemma morale sul da farsi. Basati sull’omonimo fumetto creato da Peter Hogan e Steve Parkhouse, pubblicato da Dark Horse Comics, i dieci episodi della prima stagione avranno per protagonista il Capitano Hah Re (Alan Tudyk), l‘extraterrestre che, arrivato sul nostro Pianeta con un atterraggio di fortuna, assumerà l’identità del dottor Harry ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 aprile 2021)- Alan Tudyk Su Rai 4 il fantasy andrà a braccetto con la: lunedì 3 maggio alle 21.20 arriva in prima tv assoluta sul canale 21 la serie americana, che ha debuttato lo scorso gennaio su Syfy con un buon riscontro della critica ed è già stata riconfermata per la seconda stagione. Racconterà le strambe vicende di un extraterrestre che, giunto sulla Terra per distruggerla, finirà con l’apprezzare gli umani, preda di un dilemma morale sul da farsi. Basati sull’omonimo fumetto creato da Peter Hogan e Steve Parkhouse, pubblicato da Dark Horse Comics, i dieci episodi della prima stagione avranno per protagonista il Capitano Hah Re (Alan Tudyk), l‘extraterrestre che, arrivato sul nostro Pianeta con un atterraggio di fortuna, assumerà l’identità del dottor Harry ...

Resident Alien in prima visione assoluta su Rai4

Resident Alien, l'adattamento televisivo della serie a fumetti omonima, creata da Peter Horgan e Steve Parkhouse e pubblicata da Dark Horse che vede come protagonista Alan Tudyk, sbarca su Rai 4 in ...

