Recovery | Orlando | usare risorse “bene e tempestivamente”

(Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – "Avremo un rimbalzo che produrrà posti di lavoro, probabilmente in settori diversi da quelli in cui si sono persi. Per cui sarà molto importante lavorare in modo tale di avvicinare i percorsi formativi a i percorsi produttivi e per questo stiamo pensando anche a patti territoriali". Lo ha detto il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a Rai Radio Uno sottolineando che il blocco dei licenziamenti è stata una misura "importante che ha salvato capacità produttiva. Se ne è parlato troppo e male". Sicuramente la misura "da sola non basta, va articolata meglio per settori". "Se avessimo lasciato le cose rotolare nella direzione provocata dalla crisi, oggi saremmo in una situazione ben peggiore", ha concluso. Alte le aspettative sul Recovery Plan. "Io mi aspetto che useremo le risorse bene e tempestivamente".

