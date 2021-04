PS5: scorte terminate in soli 20 minuti dopo l’apertura dei pre-order in Cina – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 30 aprile 2021) Le scorte di PS5 sono terminate in soli 20 minuti dopo l’apertura dei pre-order in Cina: i giocatori hanno subito terminato le unità disponibili.. Sono serviti solo 20 minuti per terminare le scorte di PS5 in Cina: all’apertura dei pre-order, le 50.000 unità disponibili nella regione sono rapidamente state acquistate. La data di uscita della console è il 15 maggio 2021, ricordiamo, annunciata in un recente evento dedicato alla Cina. La console avrà al lancio giochi come Genshin Impact, Sackboy Una grande avventura e, poco dopo l’uscita, Ratchet & Clank Rift Apart. Niko Partners afferma però che per ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 aprile 2021) Ledi PS5 sonoin20dei pre-in: i giocatori hanno subito terminato le unità disponibili.. Sono serviti solo 20per terminare ledi PS5 in: aldei pre-, le 50.000 unità disponibili nella regione sono rapidamente state acquistate. La data di uscita dellaè il 15 maggio 2021, ricordiamo, annunciata in un recente evento dedicato alla. Laavrà al lancio giochi come Genshin Impact, Sackboy Una grande avventura e, pocol’uscita, Ratchet & Clank Rift Apart. Niko Partners afferma però che per ...

