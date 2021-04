Pompei, tre coltellate e caviglie spezzate: giallo sulla morte della 24enne Grazia (Di venerdì 30 aprile 2021) Tre ferite sulla pancia, entrambe le caviglie spezzate e i segni di una probabile violenza sessuale. Così è arrivata all’ospedale di Castellammare di Stabia Grazia Severino, la giovane che oggi avrebbe compiuto 24 anni e che invece è morta ieri, poco dopo il suo arrivo al San Leonardo. La ragazza era stata soccorsa poco prima a Pompei, in via Carlo Alberto I Traversa, dai sanitari del 118. Troppo gravi le ferite e le sue condizioni all’arrivo in ospedale: la ragazza è deceduta poco dopo. Sono in corso indagini dei Carabinieri per far luce sull’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sembrava essere vittima di aggressione e violenza sessuale ma, man mano che le indagini vanno avanti, si fa sempre più strada l’ipotesi del suicidio. La ragazza è stata trovata dai sanitari del 118 nei ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) Tre feritepancia, entrambe lee i segni di una probabile violenza sessuale. Così è arrivata all’ospedale di Castellammare di StabiaSeverino, la giovane che oggi avrebbe compiuto 24 anni e che invece è morta ieri, poco dopo il suo arrivo al San Leonardo. La ragazza era stata soccorsa poco prima a, in via Carlo Alberto I Traversa, dai sanitari del 118. Troppo gravi le ferite e le sue condizioni all’arrivo in ospedale: la ragazza è deceduta poco dopo. Sono in corso indagini dei Carabinieri per far luce sull’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sembrava essere vittima di aggressione e violenza sessuale ma, man mano che le indagini vanno avanti, si fa sempre più strada l’ipotesi del suicidio. La ragazza è stata trovata dai sanitari del 118 nei ...

