Perché la lentezza di Conte è un problema per Letta La bussola di Ocone

(Di venerdì 30 aprile 2021) Forse Machiavelli si rivolterà nella tomba nel vedere la “” con cui Giuseppeprocede a (ri)fondare il partito di Grillo. Per il segretario fiorentino la politica impone ai leader di agire con audacia e temerarietà, cogliendo al volo le occasioni che la fortuna offre loro e senza timore di sntare alcuni, o anche molti., che politico non è, ha deciso invece di seguire la strada opposta e procede con molta cautela, mediando e negoziando, soprattutto troncando e sopendo come il Padre provinciale di manzoniana memoria. Non fa scelte nette, cerca di non spezzare i fragili equilibri su cui si regge il Movimento. All’incontro organizzato dalla neocostituita associazione (o corrente?) del Pd che fa capo a Goffredo Bettini, Agorà, il presidente del Consiglio uscente ha parlato di “umiltà”, trasudando ...