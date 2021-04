Mps | Camera | 6 maggio prima riunione commissione David Rossi

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ladi inchiesta sulla morte diè convocata per giovedì 621, per la suain cui dovrà eleggere il presidente. E' stato comunicato all'Assemblea di ...

Agenzia ANSA

La Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi è convocata per giovedì 6 maggio 21, per la sua prima riunione in cui dovrà eleggere il presidente. E' stato comunicato all'Assemblea di ...... nella nuova deputazione generale della Fondazione, organo di indirizzo dell'Ente formato da 14 ... Arcidiocesi di Siena - Colle Val d'Elsa - Montalcino (Franco Guerri),di Commercio Arezzo - ...La Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi è convocata per giovedì 6 maggio 21, per la sua prima riunione in cui dovrà eleggere il presidente. E' stato comunicato all'Assemblea di Montecit ...Rientrano di certo nel primo caso Patrizia Asproni, presidente della Fondazione Marino Marini di Firenze, e Anna Loretoni, prima preside di Scienze sociali al Sant’Anna di Pisa, scelte dagli attuali v ...