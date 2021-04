Martina Barricelli | morta a 28 anni | oggi i funerali Il fratello Matteo chiede l' affido dei tre nipotini

Advertising

v33Redazione : Merano: il giorno dell’addio a Martina Barricelli - mirnoja : RT @alto_adige: Martina Barricelli, il fratello chiede l'affido dei tre bambini della giovane mamma morta a Merano. 'Non ha trovato la forz… - alto_adige : Martina Barricelli, il fratello chiede l'affido dei tre bambini della giovane mamma morta a Merano. 'Non ha trovato… -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Barricelli

Leggo.it

Matteo, fratello di, morta il 13 marzo a 28 anni per un improvviso malore, ha chiesto l'affido dei tre piccoli nipoti: lo ha raccontato lui stesso in un'intervista al quotidiano Dolomiten. Oggi si ...TagssolidarietàMatteo Barricelli, fratello di Martina Barricelli, morta il 13 marzo a 28 anni per un improvviso malore, ha chiesto l'affido dei tre piccoli nipoti: lo ha raccontato lui stesso ...Oggi si svolgeranno i funerali di Martina Barricelli, deceduta per un malore il 13 marzo. Il fratello Matteo ha chiesto l’affido dei tre piccoli nipoti ...